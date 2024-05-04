TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Angel Di Maria ve Hermoso bombası!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Süper Lig devi Beşiktaş'tan gündem yaratan bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim, Benfica'da forma giyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı gündemine aldı.

BENFICA'DAN AYRILACAK!

Bu sezonun başında Benfica'ya imza atan Angel Di Maria'nın sözleşmesi sona eriyor. Portekiz ekibiyle kontratını uzatmayan Arjantinli oyuncu takımdan ayrılacak.

Benfica formasıyla bu sezon 46 maçta oynayan Di Maria, 16 gol ve 15 asist kaydetti.

HERMOSO HAMLESİ!

Angel Di Maria için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, bir hamle de savunma hattı için yaptı. Sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacak olan Hermoso listeye alındı.

Transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Hermoso'nun menajerini İstanbul'a davet etti.

Hermoso, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 40 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.