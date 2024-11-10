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Haberler Haberler ARA TATİL KAÇ GÜN? - 2024 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ARA TATİL KAÇ GÜN? - 2024 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2024 - 2025 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk ara tatili için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin heyecanla beklediği 1 haftalık ara tatilin kaç gün süreceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Kasım ara tatili kaç gün? Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 14:50
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ARA TATİL KAÇ GÜN? - 2024 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024? | Kasım ayına girilmesiyle birlikte ara tatil ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı her yıl iki kez olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil tarihlerini belirliyor. Peki, "2024 Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ara tatil kaç gün?" Detaylar haberimizde...

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN?

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında, birinci dönem ara tatili, 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Hafta sonu tatilinin de dahil olduğu Kasım ara tatili, 8 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 18 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalana kadar devam edecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

Hafta sonu tatili ile birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 15 Kasım Cuma günü sona erecek ve 18 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak 20245Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü ile 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 20 Haziran 2025'tir. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024-2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı:19 Mayıs Pazartesi

Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma - 9 Haziran Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba

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