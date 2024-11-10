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Haberler Beşiktaş BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 16:57
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BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Başakşehir - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. Peki Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.

SEMİH YİNE SANTRFORDA; MUSRATI İLK 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta yarınki maç öncesinde sakatlığı bulunan Ciro Immobile ve sarı kart cezalısı Emirhan Topçu dışında eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçında santrforda görev verdiği ve attığı golle galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy'u yine santrforda oynatacak. Hollandalı teknik adamın sakatlıktan çıkmasına rağmen ilk 11'de şans vermediği Al-Musrati'yi de yeniden as kadroya yazması bekleniyor.

Defans hattını Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku'dan oluşturacak olan van Bronckhorst'un orta saha üçlüsünü Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva'dan kurması bekleniyor. Kanatlarda Rashica ve Muçi'yi görevlendirecek olan tecrübeli teknik adamın santrforu ise Semih Kılıçsoy olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i; Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Semih şeklinde.

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