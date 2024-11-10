MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 10 KASIM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 10 Kasım Pazar günü ekrana gelen bölümünde şefler yarışmacılardan en iyi yemeği yapmalarını istedi. Puanlama sistemi ile yapılan elemenin sonraki aşamasında ise şef tabağı yapıldı. Bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.