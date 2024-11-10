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Haberler Magazin MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun yeni haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 11:14 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 11:20
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 10 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 10 KASIM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 10 Kasım Pazar günü ekrana gelen bölümünde şefler yarışmacılardan en iyi yemeği yapmalarını istedi. Puanlama sistemi ile yapılan elemenin sonraki aşamasında ise şef tabağı yapıldı. Bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

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