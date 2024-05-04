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Manchester City 5-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Erling Haaland'dan 4 gol!

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, Erling Haaland'ın 4 gol atarak yıldızlaştığı maçta Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 21:34
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Manchester City 5-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Erling Haaland'dan 4 gol!

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.

Ev sahibi takım, rakibini 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 12 (p), 35, 45+3 (p) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Wolverhampton'ın tek golüyse 53. dakikada Hwang Hee-chan'dan geldi.

Bir maç eksiği bulunan Manchester City, bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek Arsenal'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Wolverhampton ise 46 puanda kaldı.

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