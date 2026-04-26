Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig

Erzurumspor FK ile Özbeyli Bandırmaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 18:15


Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesinde rakip takım futbolcuları, geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK oyuncularını oluşturdukları alkış koridorundan geçerek sahaya çıktı. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Gerxhaliu, Baiye, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak (Dk. 84 Ali Ülgen) Crociata, Sylla (Dk. 84 Hüsamettin Yener), Orhan Ovacıklı, Rodriguez (Dk. 61 Fernando), Benhur Keser (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Eren Tozlu)

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Mamadou Fall (Dk. 86 Yasin Midiliç), Amaral (Dk. 66 Muhammed Gümüşkaya), Kerim Alıcı, Badji (Dk. 81 Yusuf Can Esendemir), Emirhan Acar (Dk. 81 Eren Çinemre), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahid Albayrak, Mulumba

Goller: Dk. 83 Atınç Nukan (Özbeyli Bandırmaspor), Dk. 90+4 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 49 Benhur Keser (Erzurumspor FK) Dk. 84 Atınç Numan (Özbeyli Bandırmaspor)

F.Bahçeliler RAMS Park'a doğru yola çıktı!
Osimhen derbide forma giyebilecek mi?
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Başkan Erdoğan'dan Trump saldırısına kınama: ABD yönetimi ve halkına geçmiş olsun
Okan Buruk'tan derbi motivasyonu!
G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
Trabzonspor sahasında galip! Trabzonspor sahasında galip! 17:38
Etiyopyalı atlet Tigst Assefa rekor tazeledi Etiyopyalı atlet Tigst Assefa rekor tazeledi 17:03
Trabzonspor Konyaspor maçına hazır Trabzonspor Konyaspor maçına hazır 16:58
Osimhen derbide forma giyebilecek mi? Osimhen derbide forma giyebilecek mi? 16:39
Gençlerin derbisinde kazanan F.Bahçe! Gençlerin derbisinde kazanan F.Bahçe! 16:36
F.Bahçeliler RAMS Park'a doğru yola çıktı! F.Bahçeliler RAMS Park'a doğru yola çıktı! 16:31
Daha Eski
Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! Gençlerbirliği 3 puanı tek golle aldı! 16:26
Trabzonspor Konya kafilesini açıkladı! Trabzonspor Konya kafilesini açıkladı! 16:07
Tuana Süren'den bronz madalya başarısı! Tuana Süren'den bronz madalya başarısı! 15:58
Osman Aşkın Bak'tan F.Bahçe'ye tebrik! Osman Aşkın Bak'tan F.Bahçe'ye tebrik! 15:56
EuroLeague'de sezonun MVP'si belli oldu! EuroLeague'de sezonun MVP'si belli oldu! 15:54
Derbiyi kazanan F.Bahçe Avrupa şampiyonu oldu! Derbiyi kazanan F.Bahçe Avrupa şampiyonu oldu! 15:54