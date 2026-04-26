Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Fenerbahçe | CANLI

Galatasaray-Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. RAMS Park'taki dev derbi, şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynuyor. İki ezeli rakibin nefes kesen düellosunu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 19:44
Galatasaray-Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım taraftarı önünde sahadan galip ayrılarak zirvede farkı 7'ye çıkartmak isterken sarı-lacivertlilerin hedefi alacağı üç puan ile şampiyonluk yarışını kızıştırmak. İşte RAMS Park'ta şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbinin detayları...

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de başladı. Dev düello, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TARİHİ İSTATİSTİKLERDE KİM ÖNDE?

117 yıllık rekabette 406. randevu yaşanıyor. Genel toplamda ve lig maçlarında Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor:

Genel Toplam: Fenerbahçe 150 galibiyet, Galatasaray 130 galibiyet. (125 Beraberlik)

Süper Lig: Fenerbahçe 53 galibiyet, Galatasaray 38 galibiyet. (46 Beraberlik)

RAMS Park Faktörü: Ev sahibi Galatasaray, sahasındaki son 10 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, evindeki son 33 maçtır yenilmiyor.

DERBİDE 5 BİN 800 POLİS GÖREV YAPIYOR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, zorlu karşılaşmada önlemleri üst seviyede tuttu. Stadyum içi ve çevresinde 5 bin 800 polis hazır bulunuyor.

