Galatasaray-Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım taraftarı önünde sahadan galip ayrılarak zirvede farkı 7'ye çıkartmak isterken sarı-lacivertlilerin hedefi alacağı üç puan ile şampiyonluk yarışını kızıştırmak. İşte RAMS Park'ta şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbinin detayları...

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20:00'de başladı. Dev düello, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TARİHİ İSTATİSTİKLERDE KİM ÖNDE?

117 yıllık rekabette 406. randevu yaşanıyor. Genel toplamda ve lig maçlarında Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor:

Genel Toplam: Fenerbahçe 150 galibiyet, Galatasaray 130 galibiyet. (125 Beraberlik)

Süper Lig: Fenerbahçe 53 galibiyet, Galatasaray 38 galibiyet. (46 Beraberlik)

RAMS Park Faktörü: Ev sahibi Galatasaray, sahasındaki son 10 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, evindeki son 33 maçtır yenilmiyor.

DERBİDE 5 BİN 800 POLİS GÖREV YAPIYOR

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, zorlu karşılaşmada önlemleri üst seviyede tuttu. Stadyum içi ve çevresinde 5 bin 800 polis hazır bulunuyor.