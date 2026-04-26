Gabriel Sara: Çok keyifliyiz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbi öncesi sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, "Çok keyifliyiz. Maçın önemini biliyoruz. Benim için dünyanın en büyük derbisi. Atmosferi duyuyorsunuz. Şampiyonluk yolunda üstünlük kurmak için çok kıymetli. Çok iyi hazırlandık. Kazanıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." dedi.

"İLK 11 VEYA YEDEK OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

"Altyapıda beri derbilerde beraberlik ya da yenilmek yoktur diye öğrettiler bana. İlk 11 veya yedek olmak önemli değil, her zaman takım için iyisi önemli."