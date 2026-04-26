Ankara Keçiörengücü sahasında galip!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 18:23
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi. Konuk ekip gördüğü iki kırmızı kart ile birlikte karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Manisa FK'dan sol kanatta topla buluşan Vargas, Abdullah'tan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası sol çaprazında vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kale direğinin üzerinde dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Roshi, arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte topu kafayla içeri çeviren Hüseyin'in pasında, Fernandes'in röveşata vuruşuyla top ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Fernandes'in sağ köşeye yaptığı vuruşu kaleci Vedat kurtararak gole izin vermedi.

45+3. dakikada sol kanatta topla buluşan Vargas'ın ortasında, ön direkte Osman yükseldi ve kafayı vurdu. Savunmada Abdullah müdahale etmek isterken, topu kendi ağlarına gönderdi. Manisa FK beraberliği yakaladı. 1-1

59. dakikada Manisa FK'dan sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Benrahou'nun arka direğe doğru gönderdiği ortada, arka direkte Herelle yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı anca top yan ağlardan dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Ezeh, arka direğe yaptığı ortayı Roshi kale sahası ön bölgesine doğru kafayla indirdi. Kale sahasında topa yükselen Wellington kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Aktepe Stadı

Hakemler: Fatih Tokail, Haydar Avcı, Emrah Ünal

Goller: Fernandes (dk. 18), Wellington (dk. 67), (Ankara Keçiörengücü), Abdullah Çelik (dk. 45+3 k.k), (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Umut Erdem, Herelle (Manisa FK), Odise Roshi, (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı Kartlar: Yasin Güreler, Cissokho, Ahmet Pektaş (Manisa FK)

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
