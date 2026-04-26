Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi Tedesco'dan Asensio açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide ezeli rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 19:25 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 19:32
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz.

ASENSIO'NUN İLK 11'DE OLMAMASI HAKKINDA...

Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Bİraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
