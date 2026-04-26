Okan Buruk: Kazanırsak şampiyon olmuyoruz ama...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbiye sahne oluyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının o sözleri...

"KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLMUYORUZ AMA..."

"Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor da 6 puan gerimizde. Bugün kazanırsak şampiyon olmuyoruz ama bir avantaj sahibi olacağız. Dört puanlık avantaj önemli. Bunu koruyarak son 3 haftaya girmek de önemli ancak ilk isteğimiz elbette kazanmak. Kendi sahamızda, taraftarımız stadı doldurdu, çok güzel bir ambiyans var. Tek isteğimiz kazanmak için oynamak."

YASİN KOL SÖZLERİ

"İyi bir maç olsun. Bunu hep istiyoruz. Çok fazla hakem konuşuldu. Hakem maçın önüne çok geçti. Bunu kimse istemiyor, kimse temenni etmiyor. VAR hakemleri maçın önüne geçiyor. Bu tür hatalı atamalar yapılabilir, doğru yanlış tartışılır atamalar. Hepsini silip bugün çıkıp mücadele vermemiz gerekiyor."

"MİLLİ TAKIMDAN DÖNDÜĞÜNDEN BERİ..."

"Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız."