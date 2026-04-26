Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev randevu için nefesler tutuldu. 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 67 puanlı takipçisi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Hafta içi kupaya veda eden iki devin ligdeki bu kritik sınavı saat kaçta başlayacak? Derbi hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak mı? İşte GS - FB maçı ilk 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2026 19:02
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Galibiyet halinde puan farkını 7'ye çıkaracak olan sarı-kırmızılılar ile farkı 1'e indirip yarışı kızıştırmak isteyen sarı-lacivertlilerin mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte dev derbinin saati, kanalı, hakemi ve takımlardaki son durum...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki!

İŞTE DEV DERBİNİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün) saat 20:00'de başlayacak. Dev mücadele RAMS Park'ta kapalı gişe oynanacak.

GS - FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların beklediği dev derbi, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kritik derbiye Yasin Kol'u atadı. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek.

VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

TARİHİ İSTATİSTİKLERDE KİM ÖNDE?

117 yıllık rekabette bugün 406. randevu yaşanacak. Genel toplamda ve lig maçlarında Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor:

Genel Toplam: Fenerbahçe 150 galibiyet, Galatasaray 130 galibiyet. (125 Beraberlik)

Süper Lig: Fenerbahçe 53 galibiyet, Galatasaray 38 galibiyet. (46 Beraberlik)

RAMS Park Faktörü: Ev sahibi Galatasaray, sahasındaki son 10 derbide sadece 1 galibiyet alabildi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, evindeki son 33 maçtır yenilmiyor.

DERBİDE 5 BİN 800 POLİS GÖREV YAPACAK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, zorlu karşılaşmada önlemleri üst seviyede tuttu. Stadyum içi ve çevresinde 5 bin 800 polis hazır bulunacak.

F.Bahçeliler RAMS Park'a doğru yola çıktı!
G.Saray kafilesi stada geldi!
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Okan Buruk'tan derbi motivasyonu!
Tedesco'dan derbi uyarısı! "G.Saray maçında..."
