Çorum FK'dan rahat galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sakaryaspor, sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 4-0 kazandı ve 70 puan ile 4. sırada yer aldı. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza sahası içinde Segiova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

68. dakikada ceza sahasını n solunda topla buluşan Serdar Güler'in pasında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

75. dakikada Çorum FK'nın kazandığı penaltıda Fredy'nin şutunda top ağlara gitti. 3-0

83. dakikada yine penaltı kazanan Çorum FK'da beyaz noktanın başına geçen Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. 4-0

Stat: Sakarya Yeni Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Teixeira, Pena (Yunus Emre Tekerci dk. 65), Owusu (Emre Demir dk. 54), Arif Kocaman, Vukovic (Haydar Karataş dk. 77), Eren Erdoğan (Mete Kaan Demir dk. 54), Selim Kütük, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Erdem Dağlı dk. 77), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Miraç Ertuğrul Bingöl, Alparslan Demir, Özgür Çoban, Fofana

Teknik Sorumlu: Murat Balaban

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Zubairu dk. 77), Moreira (Ferhat Yazgan dk. 61), Arda Hilmi Şengül (Efe Sarıkaya dk. 85), Fredy (Aleksic dk. 77), Segovia, Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 61), Kerem Kalafat, Erkan Kaş

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Attamah, Cemali Sertel, Furkan Çetinkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Seigova, Yusuf Erdoğan, Fredy, Serdar Gürler (Çorum FK)

Sarı kartlar: Semih Kütük, Mete Kaan Demir, Erdem Dağlı, Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Kerem Kalafat (Çorum FK)