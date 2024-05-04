FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Başarılı performansıyla birlikte Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan birçok kulübün de transfer radarında bulunuyor. Sarı-Lacivertli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Avrupa'nın önde gelen 5 kulübü harekete geçti.

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ La Liga ekiplerinden biri olan Sevilla'nın 8 milyon Euro'luk teklifinin ardından İrfan Can Kahveci için Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.