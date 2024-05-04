FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışı veriyor. Sarı-lacivertli ekip ayrıca Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti. Sarı-lacivertli ekibin bu başarılarında büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci için ise birçok Avrupa kulübü devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Takvim'in haberine göre; Kahveci'ye 3 İspanyol kulübünün daha talip olduğu ve toplamda 5 kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.
ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
30 Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, orta vadede Avrupa'da futbol oynamak istiyor.
Fakat; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro yapılanmasında önemli bir yere sahip olan futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu ve transferi halinde kulübüne önemli bir bonservis kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.
2021 yılından bu yana Kanarya'da oynayan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 maçta 18 gol attı ve 12 de asist kaydetti.
2021 yılında 11.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Kahveci'ye güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.
Kahveci'nin şampiyonluk elde etmeleri halinde ayrılığa sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında.
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