Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışı veriyor. Sarı-lacivertli ekip ayrıca Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti. Sarı-lacivertli ekibin bu başarılarında büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci için ise birçok Avrupa kulübü devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Başarılı performansıyla birlikte Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan birçok kulübün de transfer radarında bulunuyor. Sarı-Lacivertli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Avrupa'nın önde gelen 5 kulübü harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ

La Liga ekiplerinden biri olan Sevilla'nın 8 milyon Euro'luk teklifinin ardından İrfan Can Kahveci için Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Ada ekibinin, sezon sonunda Kanarya'ya cazip bir teklif yapmasının sürpriz olmayacağı belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Takvim'in haberine göre; Kahveci'ye 3 İspanyol kulübünün daha talip olduğu ve toplamda 5 kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

30 Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, orta vadede Avrupa'da futbol oynamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Fakat; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro yapılanmasında önemli bir yere sahip olan futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu ve transferi halinde kulübüne önemli bir bonservis kazandırmayı hedeflediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

2021 yılından bu yana Kanarya'da oynayan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 maçta 18 gol attı ve 12 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

2021 yılında 11.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Kahveci'ye güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede

Kahveci'nin şampiyonluk elde etmeleri halinde ayrılığa sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında.

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