Real Madrid 3-0 Cadiz (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler'li Real Madrid evinde kazandı

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid ile Cadiz, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
Eflatun beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3. dakikada Joselu kaydetti.
ARDA GÜLER 66 DAKİKA OYNADI
Real Sociedad maçının ardından Cadiz karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Arda Güler, 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Real Madrid bu sonuçla puanını 87'ye çıkarırken, bu sezonki 16. yenilgisini alan Cadiz 26 puanda kaldı.