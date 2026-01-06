CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Musaba tercihi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Musaba tercihi...

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi konuşan Teknik Direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen sahaya ideal ve güçlü bir 11’le çıkacaklarını vurguladı. İşte Tedesco'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 19:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 19:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Musaba tercihi...

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco, kadro durumu ve yeni transfer Anthony Musaba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eksik oyuncuların bulunduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini belirten Tedesco, ilk 11 tercihlerine dair şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir kadromuz, çok iyi oyuncularımız var. Bu maç için uygun olan isimler hafta boyunca iyi antrenman yaptı. Tam kadro olsaydık elbette işimiz daha kolay olurdu. Eksiklerimiz var ama buna rağmen sahada iyi ve güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz."

MUSABA HAKKINDA

Yeni transfer Anthony Musaba'ya da değinen İtalyan teknik adam, transfer sürecindeki tesadüfe dikkat çekti:

"Adam eksilten bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğumuzu daha önce söylemiştim. Açıkçası böyle bir oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum, komik bir durum oldu. Her iki kanatta da oynayabilmesi bizim için büyük avantaj. Taze bir kafayla geldi. Takıma katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve sahada keyif almasını bekliyorum."

Fenerbahçe-Samsunspor | CANLI İZLE
F.Bahçe perdeyi Kerem'in golüyle açtı!
