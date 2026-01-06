Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Musaba tercihi...

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik patronu Domenico Tedesco, kadro durumu ve yeni transfer Anthony Musaba hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eksik oyuncuların bulunduğunu ancak kadro kalitesine güvendiklerini belirten Tedesco, ilk 11 tercihlerine dair şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir kadromuz, çok iyi oyuncularımız var. Bu maç için uygun olan isimler hafta boyunca iyi antrenman yaptı. Tam kadro olsaydık elbette işimiz daha kolay olurdu. Eksiklerimiz var ama buna rağmen sahada iyi ve güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz."

MUSABA HAKKINDA

Yeni transfer Anthony Musaba'ya da değinen İtalyan teknik adam, transfer sürecindeki tesadüfe dikkat çekti:

"Adam eksilten bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduğumuzu daha önce söylemiştim. Açıkçası böyle bir oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum, komik bir durum oldu. Her iki kanatta da oynayabilmesi bizim için büyük avantaj. Taze bir kafayla geldi. Takıma katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve sahada keyif almasını bekliyorum."