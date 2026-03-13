Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı CANLI | Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını canlı takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta! Kasımpaşa ve Antalyaspor puan kayıplarının ardından Samsunspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. 57 puanlı lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takip eden sarı-lacivertliler, hata yapmadan zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Barış, Babicka, Larsson.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Cherif.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, zorlu deplasmana önemli eksiklerle gidiyor. Sarı-lacivertli ekipte tedavileri süren;

Edson Álvarez

Milan Skriniar

Anderson Talisca

Çağlar Söyüncü

Nelson Semedo kadroda yer alamayacak. Ayrıca kart cezalısı Ederson da takımdaki yerini alamayacak isimler arasında.

KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi 5 isim kart sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu bu akşam kart görmeleri durumunda haftaya cezalı duruma düşecekler.

REKABETTE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan 17 maçlık tarihte Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 12'sini kazanırken, Karagümrük sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

👉FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM👈