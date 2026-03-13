Maç sonu görüntüleri dikkat çekmişti! Lemina'dan Boey açıklaması geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Mario Lemina'nın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından sahada dikkat çeken bir an yaşandı. Takım arkadaşlarını tebrik etmek için sahaya inen Lemina, Sacha Boey'un yanına gitti. Ancak Fransız futbolcunun Lemina'nın yüzüne bakmadan uzaklaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve bazı taraftarların tepkisini çekti.

Yaşanan görüntülerin ardından hem Lemina hem de Sacha Boey konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DOSTUM VE YAKIN ARKADAŞIM"

Canlı yayına katılan Mario Lemina, "Sacha Boey'u çok seviyorum. Benim dostum ve yakın arkadaşım. O böyle bir tepki verdi ama büyütülecek bir şey değil. Kimseyle alakası yok, hiçbir sorunumuz yok. İnsanların yaptığı yorumları umursamayın. Sacha ile aramda bir şey yok. Küçük kardeşim gibi." dedi.

"LEMINA BENİM KARDEŞİM"

Sacha Boey ise bir taraftarın sorduğu soruya ise "Lemina benim kardeşim, daha dikkatli olacağım" yanıtını vermişti..