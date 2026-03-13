CANLI SKOR ANA SAYFA
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sitem!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerine dair "Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçersek Galatasaray'a konuk olacağız." yorumunu yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a tepki gösterdi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 16:39
Kulübün açıklamasında, Yıldırım'ın çeyrek final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamaların dikkatle takip edildiği belirtilerek "Sayın Yıldırım'ın, Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final mücadelesine ilişkin iddiasını dile getirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesi, henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği'ni yok sayan talihsiz bir değerlendirmedir." denildi.

Kulüplerin kendine güven duymasının doğal olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maçlar, kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları veya puan tablosundaki mevcut konumlarıyla değil o gün sahada verilen mücadelenin ruhuyla sonuçlanır. Türkiye Kupası'nı daha önce iki kez kazanan Gençlerbirliği, çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya taliptir. Bu vesileyle Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği benzersiz destekle futbol kamuoyunun sevgisini kazanmış Sayın Yıldırım'a sitemlerimizi iletir, kendisine ve kulübüne ülkemizi gururla temsil ettikleri Avrupa yolunda başarılar dileriz."

