Fenerbahçe'de sakat oyuncular ne zaman dönecek? Zeki Murat Göle açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Göle'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KARAGÜMRÜK'E SAYGI DUYUYORUZ"

"Öncelikle Karagümrük'e çok büyük saygı duyuyoruz. Son sıralarda olmalarına rağmen oyun güçleri var ve mücadeleci bir takıma karşı oynayacağız. Biz de geçen hafta son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 3 puan aldık."

"SAKAT OYUNCULAR MİLLİ ARADA DÖNECEKLER"

"5 oyuncunun uzun süredir sakatlıkları devam ediyor. Tam verimli olarak milli arada dönecekler, hemen hemen hepsi dönecek. Ederson'un cezası var. Kadroda olan ve 11 başlatamadığımız oyuncular Asensio ve Nene. 2-3 haftadır fedakarlıkla maça çıkıyorlar ama bu maçta ağrıları arttığı için 11'de yer almıyorlar. Mümkün olduğunca onları koruyacağız. Biz bunları bahane olarak görmedik hiçbir zaman ama bazen bunları dile getirmek gerekiyor. Zor zamanlar ama bunları aşıp sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün de inşallah 3 puan alacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."