Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

İlim Yayma Mütevelli Heyeti ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız ile Fenerbahçe - Samsunspor maçını izlerken 3. golde sevinçten bağırıp sıçradım. Cumhurbaşkanımız da bana çok güldü. 11 yıl şampiyonluk görmeyince, insan takımının bir şampiyon olduğunu görmek istiyor.

Galatasaray'ın Liverpool'u aynı yıl içinde iki kez yenmesi ve sahadaki futbolu takdire şayan. Bir Türk takımının Avrupa'da başarılı olduğu zaman bununla gurur duymak lazım. Gönül isterdi ki kendi takımımız da o noktaya gelsin… Dua etmeye devam edeceğiz ne yapalım."