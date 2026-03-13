Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, lider Fenerbahçe Beko Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrad Arena'da Kızılyıldız karşısında galibiyet arıyor. Kritik müsabaka, sarı-lacivertliler için sadece bir puan mücadelesi değil, aynı zamanda geçmiş maçların bir hesaplaşması niteliğini taşıyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ünü Kızılyıldız kazanırken, Fenerbahçe Beko bu süreçteki tek zaferini yine Belgrad deplasmanında 96-91'lik skorla elde etmişti. Liderlik yarışında hata payının azaldığı bu dönemde, Sırp temsilcisinin sert savunmasını aşarak sahadan 23. galibiyetiyle ayrılmayı amaçlayan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki başarısını bir kez daha kanıtlayarak İstanbul'a lider dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçının detayları...

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 31. haftasında liderliğini korumak isteyen Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında kritik bir sınav verecek. Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu dev mücadele, 13 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Sırp basketbolunun kalesi olarak bilinen Belgrad Arena'daki karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 22.00'de gerçekleştirilecek.

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko müsabakası, EuroLeague'in Türkiye'deki resmi yayıncısı olan S Sport ve S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maç öncesi özel analizler ve Belgrad'dan canlı bağlantılarla tüm kupa heyecanı saat 22.00'den itibaren izleyicilerle buluşacak.

RÖVANŞ ZAMANI

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu maçla birlikte aynı zamanda bir rövanş peşinde olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kızılyıldız, sarı-lacivertlileri 86-81 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrılmıştı. Son dönemdeki üstün form grafiğiyle dikkat çeken lider Fenerbahçe Beko, bu kez deplasmanda kazanarak rakibiyle olan ikili averaj durumunu da lehine çevirmeye çalışacak.