CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

EuroLeague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 31. hafta mücadelesinde Sırbistan’ın güçlü ekibi Kızılyıldız’a konuk oluyor. Ligde çıktığı 29 maçta elde ettiği 22 galibiyetle liderlik koltuğunu sağlama alan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İstanbul’da 86-81 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Belgrad Arena’nın zorlu atmosferinde mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak olan temsilcimiz, rakibiyle oynadığı son 5 maçtaki şanssızlığını kırarak zirvedeki yerini perçinlemek ve play-off öncesi rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev randevuda tüm gözler Sarunas Jasikevicius ve öğrencilerinin sergileyeceği performansa çevrildi. Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri haberimizde...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 16:26
Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague

EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken, lider Fenerbahçe Beko Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olan Belgrad Arena'da Kızılyıldız karşısında galibiyet arıyor. Kritik müsabaka, sarı-lacivertliler için sadece bir puan mücadelesi değil, aynı zamanda geçmiş maçların bir hesaplaşması niteliğini taşıyor. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ünü Kızılyıldız kazanırken, Fenerbahçe Beko bu süreçteki tek zaferini yine Belgrad deplasmanında 96-91'lik skorla elde etmişti. Liderlik yarışında hata payının azaldığı bu dönemde, Sırp temsilcisinin sert savunmasını aşarak sahadan 23. galibiyetiyle ayrılmayı amaçlayan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki başarısını bir kez daha kanıtlayarak İstanbul'a lider dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçının detayları...

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 31. haftasında liderliğini korumak isteyen Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında kritik bir sınav verecek. Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu dev mücadele, 13 Mart 2026 Cuma günü oynanacak. Sırp basketbolunun kalesi olarak bilinen Belgrad Arena'daki karşılaşmanın hava atışı Türkiye saati ile 22.00'de gerçekleştirilecek.

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko müsabakası, EuroLeague'in Türkiye'deki resmi yayıncısı olan S Sport ve S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maç öncesi özel analizler ve Belgrad'dan canlı bağlantılarla tüm kupa heyecanı saat 22.00'den itibaren izleyicilerle buluşacak.

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı detayları!

RÖVANŞ ZAMANI

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu maçla birlikte aynı zamanda bir rövanş peşinde olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kızılyıldız, sarı-lacivertlileri 86-81 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrılmıştı. Son dönemdeki üstün form grafiğiyle dikkat çeken lider Fenerbahçe Beko, bu kez deplasmanda kazanarak rakibiyle olan ikili averaj durumunu da lehine çevirmeye çalışacak.

ASpor CANLI YAYIN

Zaniolo, G.Saray'a mı dönecek?
Osimhen için büyük düello! Transfer...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasına sırtını dönen CHP'li İBB'ye tepki
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Hakan'ın bonservisi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo, G.Saray'a mı dönecek? Zaniolo, G.Saray'a mı dönecek? 16:11
Chelsea kaptanından yeni sözleşme! Chelsea kaptanından yeni sözleşme! 15:27
Osimhen için büyük düello! Transfer... Osimhen için büyük düello! Transfer... 15:21
Göztepe-Alanyaspor maçında 22 yıl sonra bir ilk! Göztepe-Alanyaspor maçında 22 yıl sonra bir ilk! 15:14
Formula 1'in sıradaki durağı Çin! Formula 1'in sıradaki durağı Çin! 14:40
UEFA'dan Osimhen paylaşımı! UEFA'dan Osimhen paylaşımı! 14:06
Daha Eski
Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! 13:48
Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... 13:13
F. Karagümrük-Fenerbahçe maçı detayları F. Karagümrük-Fenerbahçe maçı detayları 13:12
F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 13:01
Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 12:19
Hakan'ın bonservisi belli oldu! Hakan'ın bonservisi belli oldu! 12:12