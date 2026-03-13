Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta! Kasımpaşa ve Antalyaspor puan kayıplarının ardından Samsunspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. 57 puanlı lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takip eden sarı-lacivertliler, hata yapmadan zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbić, Lichnovsky, Mladenović, Anıl, Esgaio, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif

KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi 5 isim kart sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu bu akşam kart görmeleri durumunda haftaya cezalı duruma düşecekler.

REKABETTE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan 17 maçlık tarihte Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 12'sini kazanırken, Karagümrük sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.