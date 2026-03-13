Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trenyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı Atatürk Olimpiyat Stadı’na taşınıyor! Namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe, 26. haftada ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Heyecan dolu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... İşte maçın 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 18:59 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 19:33
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta! Kasımpaşa ve Antalyaspor puan kayıplarının ardından Samsunspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. 57 puanlı lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takip eden sarı-lacivertliler, hata yapmadan zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE 11'LER

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbić, Lichnovsky, Mladenović, Anıl, Esgaio, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi 5 isim kart sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu bu akşam kart görmeleri durumunda haftaya cezalı duruma düşecekler.

REKABETTE EZİCİ ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan 17 maçlık tarihte Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 12'sini kazanırken, Karagümrük sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

