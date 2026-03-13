CANLI SKOR ANA SAYFA
Chelsea'de kaptan Reece James'le yeni sözleşme!

Chelsea'de kaptan Reece James'le yeni sözleşme!

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 15:27
Chelsea'de kaptan Reece James'le yeni sözleşme!

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, takım kaptanı Reece James'in sözleşmesini 2032'ye kadar uzatma kararı aldı. Londra ekibi kaptanıyla olan bağını güçlendirdi.

İmza sonrası kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki sağ bek, "Sözleşmemin uzatılmasından dolayı çok mutluyum. Chelsea benim için çok şey ifade ediyor. Her zaman en iyi yıllarımı burada geçirmek istediğimi belirttim ve önceki başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek için gereken her şeye sahip olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Chelsea altyapısından yetişen James, İngiliz ekibiyle 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, 2022'de UEFA Süper Kupası ve 2025 yılında da UEFA Konferans Ligi Kupası'nı kazandı.

