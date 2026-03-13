Transferde resmi açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi

Transfer dedikodularında adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Salih Özcan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ile yeni sözleşme yapmayacaklarını açıkladı.