Transferde resmi açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi

Transferde resmi açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan A Milli Takımımızın yıldızlarından olan Salih Özcan için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 16:32 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 16:46
Üç büyüklerin radarındaydı! Milli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı!

Transfer dedikodularında adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Salih Özcan hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Üç büyüklerin radarındaydı! Milli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı!

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken, Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan ile yeni sözleşme yapmayacaklarını açıkladı.

Üç büyüklerin radarındaydı! Milli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı!

Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Borussia Dortmund'daki yeniden yapılanma sürecinde takımdan ayrılmasına sıcak bakılan Bundesliga kulübünde Ricken, Salih Özcan'ın yanı sıra Niklas Süle'nin de ayrılacağını doğruladı ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Üç büyüklerin radarındaydı! Milli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı!

2022 yılından bu yana Dortmund'un kadrosunda bulunan milli oyuncu, bu sezon 8 maçta 32 dakika görev alabildi.

Üç büyüklerin radarındaydı! Milli yıldız takımdan ayrılma kararı aldı!

İŞTE O HABER

DİĞER
