Yusuf Akçiçek'in ameliyat olduğu açıklandı!

A Milli Futbol Takımımızda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al-Hilal'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in fıtık operasyonu geçirdiği açıklandı. A Milli Takım'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "A Millî Takım futbolcumuz Yusuf Akçiçek, Fransa'nın başkenti Paris'te başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen milli futbolcumuzun, tedavi ve rehabilitasyon sürecini takiben en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.