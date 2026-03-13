CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray UEFA'dan Osimhen paylaşımı!

UEFA'dan Osimhen paylaşımı!

UEFA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Liverpool maçının ardından kızı ile birlikte sarı-kırmızılı tribünleri selamladığı anın karesini "Haftanın favori fotoğrafı" notu ile paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 14:06
UEFA'dan Osimhen paylaşımı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Liverpool'u sahasında ağırladı. RAMS Park'taki mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield'daki rövanş maçı öncesi avantajı kaptı. Öte yandan tribünlerin Victor Osimhen'e özel hazırladığı koreografi maça damga vurdu. Avrupa basınının manşetlere taşıdığı o koreografinin ardından UEFA'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

UEFA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Osimhen'in maç sonu kızı ile birlikte tribünleri selamladığı görüntüyü "Haftanın favori fotoğrafı" notu ile servis etti.

İŞTE O PAYLAŞIM

Hakan'ın bonservisi belli oldu!
PFDK resmen açıkladı! Sane...
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
İran'dan İncirlik'e atılan 3'üncü füze imha edildi: Manipülatif paylaşımlara soruşturma
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Sadettin Saran: G.Saray kollanıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! 13:48
Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... 13:13
Karagümrük - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler Karagümrük - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler 13:12
F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 13:01
Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 12:19
Hakan'ın bonservisi belli oldu! Hakan'ın bonservisi belli oldu! 12:12
Daha Eski
Borussia Mönchengladbach-St. Pauli maçı bilgileri Borussia Mönchengladbach-St. Pauli maçı bilgileri 12:05
G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var" G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var" 12:04
PFDK resmen açıkladı! Sane... PFDK resmen açıkladı! Sane... 11:56
Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! 11:18
Luka Doncic'ten 51 sayı! Luka Doncic'ten 51 sayı! 11:09
Saran'dan transfer itirafı! Sörloth, Lookman ve Nunez... Saran'dan transfer itirafı! Sörloth, Lookman ve Nunez... 10:55