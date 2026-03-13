Formula 1 sezonunda ikinci durak: Çin!

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Çin Grand Prix'siyle sona erecek. Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak büyük yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 10.00'da, yarış da 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Avustralyalı pilot Oscar Piastri kazandı.

İlk olarak 2004 yılında düzenlenen Çin Grand Prix'sinde en hızlı turu ise 2004 yılında 1:32.238 Alman sürücü Michael Schumacher yaptı.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. George Russell (Büyük Britanya): 25 puan

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 15 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12 puan

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10 puan

TAKIMLAR

1. Mercedes: 43 puan

2. Ferrari: 27 puan

3. McLaren: 10 puan

4. Red Bull Racing: 8 puan

5. Haas F1 Team: 6 puan