CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Formula 1 sezonunda ikinci durak: Çin!

Formula 1 sezonunda ikinci durak: Çin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Çin ev sahipliği yapacak. Hafta sonu tamamlanacak yarışı sporseverler büyük heyecanla merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 14:40
Formula 1 sezonunda ikinci durak: Çin!

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Çin Grand Prix'siyle sona erecek. Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak büyük yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 10.00'da, yarış da 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Avustralyalı pilot Oscar Piastri kazandı.

İlk olarak 2004 yılında düzenlenen Çin Grand Prix'sinde en hızlı turu ise 2004 yılında 1:32.238 Alman sürücü Michael Schumacher yaptı.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'ini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. George Russell (Büyük Britanya): 25 puan

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 15 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12 puan

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10 puan

TAKIMLAR

1. Mercedes: 43 puan

2. Ferrari: 27 puan

3. McLaren: 10 puan

4. Red Bull Racing: 8 puan

5. Haas F1 Team: 6 puan

Hakan'ın bonservisi belli oldu!
Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İran'dan İncirlik'e atılan 3'üncü füze imha edildi: Manipülatif paylaşımlara soruşturma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Sadettin Saran: G.Saray kollanıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Osimhen paylaşımı! UEFA'dan Osimhen paylaşımı! 14:06
Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri! 13:48
Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... 13:13
Karagümrük - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler Karagümrük - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler 13:12
F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! F. Karagümrük -Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu! 13:01
Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 Marsilya-Auxerre maçı canlı anlatım | Ligue 1 12:19
Daha Eski
Hakan'ın bonservisi belli oldu! Hakan'ın bonservisi belli oldu! 12:12
Borussia Mönchengladbach-St. Pauli maçı bilgileri Borussia Mönchengladbach-St. Pauli maçı bilgileri 12:05
G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var" G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var" 12:04
PFDK resmen açıkladı! Sane... PFDK resmen açıkladı! Sane... 11:56
Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! Altekma, CEV Challenge kupasına veda etti! 11:18
Luka Doncic'ten 51 sayı! Luka Doncic'ten 51 sayı! 11:09