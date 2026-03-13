Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 13:15 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 13:35
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

ŞAMPİYONLUK PAYI KARARI HAKKINDA

"Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu ve hemen oylamaya çıkardık. Bunlar bir şekilde basına sızdırıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray toplantıda buna karşı çıktı. 3 kulübün yöneticilerine durumu anlattık ve yazının yazılma şeklinin onayını alarak yazıyı Federasyon'a gönderdik.

Trabzonspor Başkanı olarak görüşüm gayet olumlu. Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor.

Üç kulüp karşı çıksa da Anadolu kulüplerinin tamamı bunu istiyor."

FATİH TEKKE AÇIKLAMASI

"Bu sezonun kazananı Fatih Tekke ve ekibidir. Camiamız hocamıza sahip çıkmalı."

