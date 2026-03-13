Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 3 büyük kulüp karşı çıksa da... Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 , 14:16 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar ve dikkat çeken konu başlıkları... Fenerbahçe

İşte Doğan'ın açıklamaları: Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu ve hemen oylamaya çıkardık. Bunlar bir şekilde basına sızdırıldı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe toplantıda buna karşı çıktı. 3 kulübün yöneticilerine durumu anlattık ve yazının yazılma şeklinin onayını alarak yazıyı Federasyon'a gönderdik.

Trabzonspor Başkanı olarak görüşüm, gayet olumlu ve Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor.