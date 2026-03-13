Beşiktaş'tan MHK'ya sert eleştiri: Bu ve benzeri beceriksizlikler...

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynadığı derbi maçındaki hakem yönetimine, VAR hakemlerine ve Merkez Hakem Kurulu'na tepkileri devam ediyor. Siyah-beyazlıların genel sekreteri Uğur Fora, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun göreve geldiğinden bu yana bir çok vaatte bulunduğunu, ancak bunların geldiğimiz noktada gerçekleşmeyen projeler olarak kaldığını ifade etti.

Uğur Fora gerçekleşmeyen vaatlerin kamuoyunda ciddi bir güven kaybına ve inandırıcılık sorununa yol açtığını belirterek "Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur" dedi.

Fora, Ferhat Gündoğdu'nun vaatlerini, gerçekleşmeyen projelerini ve bunların yarattığı güven kaybını şu şeklide sıraladı...

HAKEMLİK SİSTEMİNDE ŞİRKETLEŞME MODELİ

Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi ve Tutarlılık İzleme Modülü gibi projeler vaat eden ama bu projeleri hayata geçiremeyen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türk futbolu için güven ve inandırıcılık sorununa neden olmaktadır.

Hakemlik Sisteminde Şirketleşme Modeli'ne geçileceği, geçiş sürecinde ise danışma kurulu oluşturulacağı ve bu kurulun beş üyesinin üçünün kulüpler tarafından atanacağı MHK Başkanı Gündoğdu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı ama ne bu model ne de bu modele geçiş için danışma kurulu hayata geçirildi.

HAKEM ATAMALARINDA VERİ TABANLI ATAMA SİSTEMİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini, hakemlerin net ve şeffaf kriterlere bağlı veri tabanlı yöntemle atanacağını duyurdu ama sistem devreye girmedi. Hakem atamaları konusunda tartışmalar hala ve eskisinden de yoğun bir şekilde devam ediyor.

TUTARLILIK İZLEME MODÜLÜ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir diğer ölü doğan projesi ise Tutarlılık İzleme Modülü'dür. Hakem kararlarının IFAB kural kitabı çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayarak hem hakemler hem de kulüpler için önemli bir referans noktası olacağı sözleriyle tanıtılan sistem de kadük kalmıştır.

Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur."

"BU VE BENZERİ BECERİKSİZLİKLERLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ"

Uğur Fora, gerçekleşmeyen vaatlerin oluşturduğu güven kaybını anlattığı açıklamanın ikinci kısmında;

"Sayın MHK Başkanı, yukarıda saydığımız projelerle Türk futbolunun daha iyi yetişmiş hakemlere, daha adil ve daha şeffaf kararlara kavuşacağını vaat etmiştir. Ancak aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu projelerin hiçbirinin hayata geçirilmemiş olması, kamuoyunda ciddi bir güven kaybına ve inandırıcılık sorununa yol açmıştır. Türk futbolunun bu ve benzeri beceriksizliklerle vakit kaybetmeye tahammülü yoktur. MHK Başkanı'nın neden olduğu bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu nezdinde de güven ve inandırıcılık sorununa neden teşkil etmektedir. Türk futbolundaki güven ve inandırıcılık sorunu öyle bir hal almıştır ki milyonların gözleri önünde çekilen Türkiye Kupası kurasında bile futbolseverlerin büyük bir çoğunluğu kura çekiminin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirildiğine inanmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı oluşan güven ve itibar kaybının en önemli nedeni, Merkez Hakem Kurulu'nun yönetim zaafiyetidir. Türk futbolunun bir paydaşı olarak bu durumdan üzüntü ve endişe duymaktayız. Türk futbolunun marka değerinin güçlenmesine giden yolda TFF kurullarının işinin ehli ve kamuoyuna güven veren kişilerden oluşması olmazsa olmazdır. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun kamuoyunda oluşan; güven, itibar ve inandırıcılık sorununa bir an evvel çözüm bulması Türk futbolunun geleceği için hayati bir öneme sahiptir. Beşiktaş JK olarak; Türk futbolunun marka değerinin güçlenmesi, şeffaf ve adil bir futbol düzeninin tesis edilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.