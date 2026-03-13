Trendyol Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın orta hakem görev yapacak!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'da başlayacak maçı, Süper Lig'de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın orta hakem yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanacak Göztepe-Alanyaspor maçın Asen Albayrak yönetecek. 2004 yılında Lale Orta'nın yönettiği maçın ardından bu zamana kadar Süper Lig'de kadın orta hakem görev yapmamıştı.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU'NUN AÇIKLAMASI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçen ay yaptığı açıklamada bir kadın hakemin Süper Lig'de görev alabileceğini söylemişti. İşte o açıklama;

Gündoğdu, o dönem, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." demişti.

GÖZTEPE GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'de 25 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Alanyaspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.