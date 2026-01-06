Samsunspor'da Thomas Reis: Süper Kupa'da olmayı hak ettik!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Süper Kupa'da olmayı hak ettiklerini söyledi. İşte detaylar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:01
Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE REIS'IN SÖZLERİ

Thomas Reis: "Elbette burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada olmayı geçen sene gösterdiğimiz performanstan sonra hak etmiştik. Kupaya ulaşmak için en kısa format, yol diyebiliriz. Galatasaray, dün finale çıktı. Biz de bugün Fenerbahçe'ye karşı, Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Oynadığımız oyundan zevk almaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Özellikle bizim için 3 farklı kulvarda performans göstermek kolay değil. Dar bir kadromuz var ve sakat oyuncumuz var. Bir oyuncu da bizden ayrıldı ve Fenerbahçe'ye gitti. Bugün 11 oyuncumuz ve kulübede oyuncularımız var.

Büyük takımlara karşı iyi performans gösterdik. Bugün de aynısını yapmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Umarım iyi performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız."

"TEDESCO İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMADIK"

"Tedesco ile telefon görüşmesi yapmadık, bir espriydi o. Elimizdeki kadroyla neler yapabileceğimize bakacağız. Kanat oyuncularımız eksik, birçok genç oyuncuyu aldık kadroya. Kanatta da genç oyuncularımız olacak. Kendileriyle gurur duyuyorum. Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." dedi.

