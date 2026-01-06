CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE | Turkcell Süper Kupa

Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE | Turkcell Süper Kupa

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. İki ekip de galip gelerek 10 Ocak'ta oynanacak final maçına adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR CANLI İZLE

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 19:27 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:46
Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE | Turkcell Süper Kupa

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da kozlarını paylaşıyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, hata yapmadan finale uzanmayı hedeflerken; Thomas Reis'in öğrencileri de güçlü rakibi eleyerek sürprize imza atmanın peşinde. Kazanan ekip 10 Ocak'ta Galatasaray ile finalde karşılaşacak.

İŞTE SÜPER KUPA MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Skriniar, Jayden, Levent; İsmail, Bartuğ; Asensio, Musaba, Kerem; Duran

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ceesay, Moundilmadji

👇FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...👇

HEDEF OLİMPİYAT'TA FİNAL

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası sarı-kırmızılıların rakibi olmayı amaçlayan Fenerbahçe ve Samsunspor, Adana'da oynanacak karşılaşmada final biletini almanın yollarını arayacak. Domenico Tedesco yönetiminde ilk kupasını kazanmayı hedefleyen Kanarya, Karadeniz temsilcisine karşı etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Son haftalarda beklenmedik bir düşüş yaşayan Thomas Reis ve ekibi ise zorlu maçta çıkış yolu arayacak.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 74. RANDEVU

İki takım, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere bugüne kadar 73 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler bu süreçte 39 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlılar 14 karşılaşmada üstünlük sağladı. 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 117 golüne, Karadeniz ekibi 63 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA İSTATİSTİKLERİ

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Fenerbahçe, 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı kazandı. Samsunspor ise organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

SON 4 MAÇTA TAKIMLAR YENİŞEMEDİ

Karadeniz ekibinin yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 5 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 2'i Samsun'da olmak üzere 4 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı. 2025 yılında oynanan 2 mücadelede gol sesi çıkmadı.

