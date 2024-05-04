Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Oyuna ortak olamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Hem oyun olarak hem de bireysel performans olarak çok düşük kaldık. Ligde en yakın rakibine 6-7 puan fark atmamız bile bir şey değiştirmez. Oyunu ciddiye almamız lazım. Biz Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Oyunları doğru kuramadık, ikinci topları da alamadık. Futbolda bunların hepsi olabilir. İkinci yarı topa sahip olduk ama bu yeterli değil. Doğru oyun yok, şık değil. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz oyuna ortak olamadık. Kupa maçına daha farklı konsantrasyonla çıkacağız. 3.'lük şansımızı da devam ettirmeliyiz. Bu tabloyu olumluya çevirecek durumumuz var. Samsun bir futbol şehri, atmosfer de etkileyiciydi."

"FUTBOLDA İNTİKAM OLMAZ"

"Futbolda intikam olmaz, hesaplaşma olmaz. İyileştirme gücü vardır. Dilimizi ve üslubumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir oyun!"