Trabzonspor'dan gurbetçi hamlesi! Rota 2 yıldıza çevrildi

Avrupa'daki gurbetçi oyuncular üzerinden ilerlenirken, listedeki öncelikli oyucular; Cihan Çanak ve Can Bozdoğan... Ümit Milli Takım'ın formasını terleten 19 yaşındaki Cihan, hem kanatta hem de 10 numarada görev yapıyor. Standard Liege'de oynayan Cihan, aslen Trabzonlu ve kulübünde de 61 numarayı giyiyor. Trabzonspor, sonraki satış potansiyelini de yüksek gördüğü için bu oyuncuyu mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği diğer bir futbolcu da Can Bozdoğan... Daha önce Beşiktaş'ta kiralık forma giyen 23 yaşındaki, şu anda Utrecht'te. Can, bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Her iki isim konusunda da kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Bonservis açısından Cihan Çanak'ın transferi daha maliyetli gözükse de, ciddi uğraş söz konusu.

