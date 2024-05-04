FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...
FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek.
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Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.
LA LIGA, AMERİKA'YI İŞARET EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.
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