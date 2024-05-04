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FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...

FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:59
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FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...

FIFA, futbolda devrim etkisi yaratacak bir uygulamayı hayata sokmaya hazırlanıyor. NTV Spor'da yer alan habere göre buna göre karar alınırsa yurt için lig maçlarının yurt dışında oynanması mümkün hale gelecek.

FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...

FIFA Başkanı Gianni Infantino yönetimindeki FIFA, futbolda yeni kural değişikliğine daha imza atmaya hazırlanıyor.

FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...

Yeni uygulamanın hayata geçmesi durumunda yurt içi lig maçları farklı ülkelerde oynanabilecek.

FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...

Bu bağlamda Türk takımları da bazı Süper Lig maçlarını yurt dışında oynayabilecek.

FIFA'dan kural değiştiriyor! Süper Lig maçları...

LA LIGA, AMERİKA'YI İŞARET EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın bazı maçlarının yurt dışında oynatılabileceği ifade edilmiş adres olarak ise ABD gösterilmişti.

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