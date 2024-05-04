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Arda Güler'li Real Madrid İspanya'da şampiyon oldu!

A Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. 34. haftada Cadiz'i 3-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, Girona'nın Barcelona'yı mağlup etmesiyle bitime 4 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başardı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 21:32
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Arda Güler'li Real Madrid İspanya'da şampiyon oldu!

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. A Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği eflatun-beyazlılar, La Liga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

34. hafta maçlarında Real Madrid sahasında Cadiz'i ağırladı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi 3-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, yoluna kayıpsız devam ederek puanını 87'ye yükseltti.

Barcelona ise deplasmanda Girona ile kozlarını paylaştı. Katalan ekibinin karşılaşmadan 4-2 mağlubiyetle ayrılmasıyla La Liga şampiyonluğu matematiksel olarak Real Madrid'in oldu.

REAL MADRID'İN 36. ŞAMPİYONLUĞU!

2023-24 sezonunu zirvede bitirmeyi garantileyen Real Madrid, 36. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüş oldu.

ARDA GÜLER İLK KEZ!

Genç yıldız Arda Güler, profesyonel kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Arda Güler, lig şampiyonluğuna da Real Madrid formasıyla ulaştı.

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