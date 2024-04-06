Haberler Futbol Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun Türkiye'ye transferi hakkında o flaş gelişmeyi duyurdular. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 16:07
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Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Real Madrid'in 38 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Oyuncunun geleceği hakkında vereceği karar büyük merak konusu haline gelirken Modric'in kariyerinde yükselişe geçtiği takım olan Dinamo Zagreb eski futbolcusuyla ilgilendiğini resmen belli etti.

Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Hırvat oyuncuyu ikna etmek adına Dinamo Zagreb Başkanı Velimir Zajec, ilginç bir yönteme başvurdu.

Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Zajec oyuncunun transferi için Marca Gazetesi'ne ilan verdi. Hırvat ekibi de sosyal medya hesabından gazeteye verilen ilanı paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Son olarak oyuncuyla ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. O Jogo'da yer alan habere göre; Modric ile Türkiye, Arabistan ve ABD'den kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.

Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?

Yer alan haberde futbolcunun transfer kararını sezon sonunda vereceği aktarıldı.

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