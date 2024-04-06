Luka Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi transfer oluyor?
Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun Türkiye'ye transferi hakkında o flaş gelişmeyi duyurdular. İşte detaylar...
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Zajec oyuncunun transferi için Marca Gazetesi'ne ilan verdi. Hırvat ekibi de sosyal medya hesabından gazeteye verilen ilanı paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son olarak oyuncuyla ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. O Jogo'da yer alan habere göre; Modric ile Türkiye, Arabistan ve ABD'den kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.
Yer alan haberde futbolcunun transfer kararını sezon sonunda vereceği aktarıldı.
Bu sezon Real Madrid'de 34 karşılaşmaya çıkan Hırvat orta saha, 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
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