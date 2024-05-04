Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

İlk yarıda Rize attı, hemen ardından Beşiktaş'ın golü geldi! İkinci yarıda Beşiktaş attı ve hemen ardından Rize'nin golü geldi. Hani, gol yemeseler atacakları yoktu dersek abartmış olmayız. Beşiktaş'ın sayılmayan bir golü var bana göre, topun tamamının çıktığı tartışılır! Ancak daha önce topun yarısı bile çıkmamışken Kartal'ın golünün iptal edildiğini hatırlayınca bu tartışmaya girmeye gerek bile duymuyorum!..

Verilmeyen penaltı ona keza! Altı pas üzerinde topa vurmak üzere olan Muleka'nın ayağına basılıyor ya da önüne set konuluyor karar devam! Ayıp diyeceğim ama ayıptan anlayacak olan var mı bilemedim! Beşiktaş takımında bazı oyuncular standardın çok ama çok altında. En başta da Svensson!.. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın olduğu bir yerde bu oyuncuyu kim, neden aldı gerçekten merak ediyorum. Beşiktaş tarihinin en vasıfsız kanat beki olabilir!