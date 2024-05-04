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Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 08:57
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Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – BEŞ ADET YARIM GOL!

Bazen böyle olur, son derece hızlı oynanan bir oyunda sayısız pozisyon yakalanmasına rağmen sadece duran toplar işe yarar. Dün olduğu gibi; beş duran top, beş yarım-yamalak vuruş ve beş gol. Şiddetli yağmurla başlayan maçta her iki takımın da savunmaları çok fazla açık verdi. İşin ilginç yanı, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyen iki takım birbirlerine karşılık verirken hiç gecikmediler.

Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

İlk yarıda Rize attı, hemen ardından Beşiktaş'ın golü geldi! İkinci yarıda Beşiktaş attı ve hemen ardından Rize'nin golü geldi. Hani, gol yemeseler atacakları yoktu dersek abartmış olmayız. Beşiktaş'ın sayılmayan bir golü var bana göre, topun tamamının çıktığı tartışılır! Ancak daha önce topun yarısı bile çıkmamışken Kartal'ın golünün iptal edildiğini hatırlayınca bu tartışmaya girmeye gerek bile duymuyorum!..

Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Verilmeyen penaltı ona keza! Altı pas üzerinde topa vurmak üzere olan Muleka'nın ayağına basılıyor ya da önüne set konuluyor karar devam! Ayıp diyeceğim ama ayıptan anlayacak olan var mı bilemedim! Beşiktaş takımında bazı oyuncular standardın çok ama çok altında. En başta da Svensson!.. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın olduğu bir yerde bu oyuncuyu kim, neden aldı gerçekten merak ediyorum. Beşiktaş tarihinin en vasıfsız kanat beki olabilir!

Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Muçi, Rashica, Ghezzal, sonradan giren Chamberlain ve Cenk Tosun galibiyet isteyen ve bunu belli eden isimlerdi. Savunmanın iki stoperi Colley ve yerine giren Worrall iki gol attılar ama yenilenlerde de ikisinin de payları büyüktü. Beşiktaş bu kadar kolay gol yemez, yememeli. Bu sezon gerçekten Beşiktaşlılar için çekilmez oldu, herkes, bitse de gitsek modundalar! Haksız da sayılmazlar.

Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – PES ARTIK!

Yağmurlu güzel bir bahar akşamında Dolmabahçe'de maç tempolu bir şekilde başladı. Çaykur Rizespor 5. Dakikada sürpriz bir şekilde 1-0 öne geçse de Beşiktaş'ta bu sene forvet oyuncularına nispet yapan Omar Colley 7. Dakikada golü atarak durumu eşitledi. Omar Colley bu golle 7. golünü atarak bu sezon Beşiktaş'ın en golcü ikinci futbolcusu ve Süper Ligde en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. GOL sonrası Beşiktaş topa yüzde 70 sahip olarak oyuna üstünlüğünü kurdu. Ghezzal alışmadığı mevkii orta sahada oynarken sol ayağıyla yine müthiş bir vuruş yaptı ve ne yazık ki top direkten döndü. Ecmel ve Süleyman başkanların bu hafta verdiği demeçlerdeki gibi bu senede hakemlerden en çok hakkı yenen Beşiktaş'ın yine ilk devrenin sonunda hakem penaltısını vermedi ve tribünleri ayağa kaldırdı.

Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Devre arası kampı yapılmaması, antrenör değişiklikleriyle farklı antrenmanlar gören Beşiktaşlı futbolcularda sakatlıklar devam ediyor. Gedson ve Masuaku sakatlıklarından dolayı ilk 11 de oynayamadılar. Omar Colley'de yine arka adele sakatlığı ile ikinci yarıda yerini Warrall'a bıraktı. Son zamanların başarılı antrenörü İlhan Palut'un öğrencileri ikinci yarıda biraz daha dengeyi sağladı fakat maçın 65. dakikasında Ghezzal'ın muhteşem çabası ve asisti ile Rashica Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Golün hemen akabinde Rizespor'da serbest vuruştan gelen topu Emirhan gole çevirdi ve maçta tekrar durum eşitlendi.

Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Maçın son dakikalarında Rizespor bir puana razı bir oyun ortaya koyarken Beşiktaş'ta elinden geleni sahaya yansıttı fakat futbol öyle vakit geçirmeyle olmuyor, hak yerini buldu ve Beşiktaş 3. golü Warrall'la buldu ve sonucu tayin etti. Esas futbolculara gelirsek Muçi'den biraz daha fazla gayret bekliyorum ama bana göre sahanın en iyisi Svensson oldu. Son 5 dakikada protestolar ile Aboubakar oyuna girdi.Eh be Aboubakar bu kadar yuhlamaya değer mi sen de adam gibi futbolunu oynasan. Ama kabahat sende değil kovulduktan sonra seni geri alanda. Birde değinmeden geçemeyeceğim hep alıştığımız gibi altı pasın içinde Rizesporlu oyuncu elle oynuyor ve yine sonuç aynı Hakem bunu görmüyor, vermiyor. PES ARTIK.

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