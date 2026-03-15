Haberler İspanya La Liga Barcelona-Sevilla MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, puan farkını tekrar 4'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen ve 31 puanla 15. sırada yer alan Sevilla ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Barcelona-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 18:03
Barcelona-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da kritik randevu: Barcelona, 27. hafta mücadelesinde Sevilla'yı konuk ediyor. Real Madrid'in galibiyetin ardından Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, puan farkını yeniden 4'e çıkartarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Karşısında ise ligde zorlu günler geçiren ve düşme hattından kurtulmaya çalışan Sevilla var. 31 puanla 15. sırada bulunan Endülüs temsilcisi, Barcelona deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Barcelona-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 27. haftasında oynanacak Barcelona-Sevilla maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 18.15'te başladı.

BARCELONA-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BARCELONA-SEVILLA MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Xavi, Pedri, Roony, Marc Bernal, Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo

Sevilla: Odisseas, Carmona, Kouassi, Oso, Gudelj, Suazo, Sanchez, Agoume, Sow, Adams, Alexis Sanchez

Tedesco'nun raporundan flaş detaylar!
F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
İran'dan komplo uyarısı: Epstein şebekesi yeni bir 11 Eylül planlıyor
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
İstanbul derbisinde Kasımpaşa ikas Eyüpspor'u tek golle geçti!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Trabzonspor'un İkas Eyüpspor mesaisi başladı 17:46
N.D. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri 17:35
F.Bahçe'den flaş açıklama! 16:51
Tedesco'nun raporundan flaş detaylar! 16:38
Yiğido evinde Ümraniye'yi yendi! 16:12
Millilerimizin rakipleri belli oldu! 15:48
Erzurumspor liderliğini sürdürdü! 15:35
Adanaspor küme düştü! 15:25
G.Saray'da Liverpool mesaisi başladı! 15:21
İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! 15:04
CANLI | Nottingham Forest Fulham maçı 14:36
Bu gole hakem bile şaşırdı! Arda Güler... 14:34