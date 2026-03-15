Lazio-Milan MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lazio ile Milan arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler barındırıyor. Sezon başı beklentilerinin altında kalan ve 37 puanla 10. sırada bulunan Lazio, Maurizio Sarri yönetiminde çıkış yakalamak için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan şampiyonluk yarışında önemli bir konumda olan Milan, Massimiliano Allegri'nin liderliğinde zirveye olan puan farkını 5'e indirmeyi hedefliyor. Peki, Lazio-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanacak Lazio-Milan maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LAZIO-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpico'da oynanacak Lazio-Milan maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Pulisic, Leao