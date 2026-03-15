CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 26. hafta mücadelesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Başkentte oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 19:02
İLK 11'LER BELLİ OLDU! | Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor. Son haftalarda gol yollarında sorun yaşayan başkent ekibi, son 3 lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Öte yandan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, teknik direktör Volkan Demirel'in görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecek. Bir aylık sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesinde takımla çalışmalara başladı. Başkent ekibi, kuruluşunun 103. yılını kutladığı haftada galibiyetle taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının canlı takibini Fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Mart 2026 Pazar (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu dev randevu, yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

TARİHİ REKABET VE "DUBLE" FIRSATI

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin Hedefi: Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Başkent ekibi, bugün de kazanırsa rakibini bir sezonda iki kez yenmiş (duble yapmış) olacak. Kırmızı-siyahlılar bu başarıyı en son 2000/2001 sezonunda yakalamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN FORMU

Ankara deplasmanındaki son iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, bugün galip gelirse 2005-2008 yılları arasındaki 4 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini (3+ maç) başlatmış olacak.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA PERFORMANSLARI

Süper Lig'e o sezon yükselen takımların sahasında oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Kartal, bugün de kalesini kapatarak kazanırsa 2003 yılından bu yana bir ilki başaracak. Natura Dünyası Gençlerbirliği, evinde ağırladığı son üç İstanbul takımını mağlup etmeyi başardı. Bugün de kazanırlarsa, 1966 yılından bu yana ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı üst üste 4 iç saha galibiyeti alacaklar.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
