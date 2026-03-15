Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş MAÇI CANLI | Şifresiz nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı yenilginin ardından yeniden çıkış yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, Ankara deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği ilk 11 merak edilirken, ev sahibi ekipte yeniden göreve getirilen Volkan Demirel'in takımına nasıl bir etki yapacağı da büyük ilgi görüyor. Futbolseverler ise merakla, "Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udoukhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh.

SİYAH-BEYAZLILARDA HEDEF YENİ SERİ YAKALAMAK

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak. Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi. Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 96. RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 10 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 154 gole karşılık kalesinde 66 gol gördü.

ANKARA'DA 5 YIL SONRA İLK KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi 2 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Adale yırtığı bulunan El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen Emirhan Topçu, sakatlıklarını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Fakat bu oyuncuların Ankara ekibi karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ile Emirhan Topçu kart sınırında bulunan oyuncular. Salih Uçan, Gençlerbirliği'ne karşı kart görmesi durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

KARA KARTAL DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 12 deplasman müsabakasında 2 kez yenilirken son 10 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe'ye deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlı takım, o günden itibaren oynadığ10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Bu süreçte; Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Kartal, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı VAR hakemi Erkan Ergin olurken, AVAR'da ise Candaş Elbil görev yapacak.