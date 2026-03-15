Haberler İtalya Serie A Como-Roma maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Como-Roma maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Como ile Roma karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın yollarını arayan iki takım da heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi Como 51 puanla 5. sırada yer alırken, Roma ise aynı puanla 6. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Como-Roma maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Como-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 18:20
Como-Roma maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Como-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da Şampiyonlar Ligi yarışının kilit maçlarından biri oynanıyor. Como ile Roma arasındaki 29. hafta mücadelesinde her iki takım da 51 puanla 5. ve 6. sıralarda yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için kritik öneme sahip bu karşılaşmada hata yapma lüksü olmayan takımlar, puan cetveline üst sıralarda tutunmak istiyor. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merakla araştırırken, Como-Roma maçı canlı izle seçenekleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, Como-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

COMO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanacak Como-Roma maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

COMO-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak Como-Roma maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

COMO-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas

Roma: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Zeki Çelik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen

