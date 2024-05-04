TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takıma dahil edilen Çağlar Söyüncü konusunda yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yaptığı görüşmede teklifi belli oldu. İşte haberin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler'in La Liga temsilcisi Atletico Madrid'ten kiraladığı milli futbolcunun satın alma opsiyonu olan 12 milyon Euro'yu kullanmak yerine oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak isteyecek.
SAKATLIK KÖTÜ ETKİLEDİ
Hem takım hem Çağlar için her şey şu an bambaşka. Milli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından takımdaki savunma liderliği rolünü kaybetti.
Formayı kaptırdı. Performansı da kafalarda soru işareti yarattı.
ATLETICO'NUN UMUDU AVRUPA ŞAMPİYONASI
Bu durumda İspanyol kulübü için en iyi iki senaryo, oyuncunun Türkiye'de kalması veya satışı.
O yüzden Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'na gitmesi ve oynaması Atletico Madrid'in oyuncuyu satması için iyi bir fırsat olacaktır.
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