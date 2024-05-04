Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takıma dahil edilen Çağlar Söyüncü konusunda yönetim kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yaptığı görüşmede teklifi belli oldu. İşte haberin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:20
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği hakkında karar aşamasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

Sarı-lacivertliler'in La Liga temsilcisi Atletico Madrid'ten kiraladığı milli futbolcunun satın alma opsiyonu olan 12 milyon Euro'yu kullanmak yerine oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak isteyecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYEBİLMEK İÇİN FENERBAHÇE'YE GELDİ

Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Çağlar SöyüncÜ, Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için Ocak transfer döneminde Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

SAKATLIK KÖTÜ ETKİLEDİ

Hem takım hem Çağlar için her şey şu an bambaşka. Milli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından takımdaki savunma liderliği rolünü kaybetti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

Formayı kaptırdı. Performansı da kafalarda soru işareti yarattı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için kararını verdi!

ATLETICO'NUN UMUDU AVRUPA ŞAMPİYONASI

Bu durumda İspanyol kulübü için en iyi iki senaryo, oyuncunun Türkiye'de kalması veya satışı.

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