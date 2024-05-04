TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Bu listedeki isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk dikkatini çekmeyi başardı ve başarılı teknik adam oyuncu için onay verdi.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncu, her iki bekte, 6 ve 8 numaralı bölgelerde birçok kez forma giyerek bu mevkiler de kendini ispatladı.