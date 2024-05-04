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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer arayışları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir takip ettiği 20 yaşındaki yıldızın peşine düştü. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:08
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray diğer bir yandan da scout çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Tecrübeli dünya yıldızlarının yanı sıra geleceğin yıldızı olabilecek potansiyeldeki futbolcular için de bir liste oluşturan gözlemci ekibi bu konuda ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Genç futbolcuları parlatıp transfer piyasasına sunmayı gelenek haline getirmeyi hedefleyen İstanbul devi, genç oyuncuların yer aldığı transfer listesini titizlikle hazırlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Bu listedeki isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk dikkatini çekmeyi başardı ve başarılı teknik adam oyuncu için onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncu, her iki bekte, 6 ve 8 numaralı bölgelerde birçok kez forma giyerek bu mevkiler de kendini ispatladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Buruk'un, takımında görmeyi çok istediği ve 'potansiyelli' dediği öğrenilen bu oyuncu için yönetime, şartlar dahilinde alınması için rapor verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Galatasaray bu transfer için önemli kulüplerle yarışıyor. Okan Buruk'un da çok istediği yıldız futbolcuya, Avrupa'nın 5 büyük liginden de büyük ilgi var.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Galatasaray dışında İspanyol, Alman, İtalyan, İngiliz ve Fransız scout'lar, başarılı futbolcunun maçlarını izleyip aldıkları notları teknik ekipleriyle değerlendirmeyi sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Kıyasıya bir yarış içine girecek olan sarı kırmızılı ekipte yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun takımına resmi teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Peki, teknik ekibin onayından geçen ve tam not verilen bu futbolcu kim? Nerede oynuyor ve şimdiye kadarki başarıları neler? İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

İŞTE O İSİM

Takvim'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın gündemindeki son isim ise Polonya Ligi'nde Jagiellonia takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dominik Marczuk...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Potansiyeli yüksek olan genç yıldız, 2023 yılında transfer olduğu Jagiellonia'da büyük başarılara imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Marczuk, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerken 7 gol, 11 asiste imza
attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

Marczuk, 2022 yılında 100 bin Euro olan piyasa değerini 2 yıl içinde 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Genç yetenek, genel olarak savunmanın ve orta sahanın sağında forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...

TAM BİR JOKER

Polonyalı yıldız Marczuk, kariyerinde 50 kez sağ bek, 28 kez orta sahanın sağında görev aldı. Sol bek, orta sahanın solu ve ön liberoda da görev yaptı.

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