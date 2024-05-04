TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray 20'lik yıldızın peşinde! Okan Buruk...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer arayışları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir takip ettiği 20 yaşındaki yıldızın peşine düştü. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Bu listedeki isimlerden biri de teknik direktör Okan Buruk dikkatini çekmeyi başardı ve başarılı teknik adam oyuncu için onay verdi.
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncu, her iki bekte, 6 ve 8 numaralı bölgelerde birçok kez forma giyerek bu mevkiler de kendini ispatladı.
Buruk'un, takımında görmeyi çok istediği ve 'potansiyelli' dediği öğrenilen bu oyuncu için yönetime, şartlar dahilinde alınması için rapor verdiği bildirildi.
Galatasaray bu transfer için önemli kulüplerle yarışıyor. Okan Buruk'un da çok istediği yıldız futbolcuya, Avrupa'nın 5 büyük liginden de büyük ilgi var.
Galatasaray dışında İspanyol, Alman, İtalyan, İngiliz ve Fransız scout'lar, başarılı futbolcunun maçlarını izleyip aldıkları notları teknik ekipleriyle değerlendirmeyi sürdürüyor.
Kıyasıya bir yarış içine girecek olan sarı kırmızılı ekipte yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun takımına resmi teklif yapması bekleniyor.
Peki, teknik ekibin onayından geçen ve tam not verilen bu futbolcu kim? Nerede oynuyor ve şimdiye kadarki başarıları neler? İşte ayrıntılar...
İŞTE O İSİM
Takvim'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın gündemindeki son isim ise Polonya Ligi'nde Jagiellonia takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dominik Marczuk...
Potansiyeli yüksek olan genç yıldız, 2023 yılında transfer olduğu Jagiellonia'da büyük başarılara imza attı.
2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Marczuk, bu sezon 35 karşılaşmada forma giyerken 7 gol, 11 asiste imza
attı.
Marczuk, 2022 yılında 100 bin Euro olan piyasa değerini 2 yıl içinde 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Genç yetenek, genel olarak savunmanın ve orta sahanın sağında forma giyiyor.
TAM BİR JOKER
Polonyalı yıldız Marczuk, kariyerinde 50 kez sağ bek, 28 kez orta sahanın sağında görev aldı. Sol bek, orta sahanın solu ve ön liberoda da görev yaptı.
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