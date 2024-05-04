BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

Takvim'de yer alan haberin detayında ise Semih Kılıçsoy'un transferinin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.

18'lik yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Genç yıldız, Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol atarken 2 de asist katkısı yaptı.