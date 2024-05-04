BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'un yaz transfer dönemine damga vurması bekleniyor. Siyah beyazlıların genç yıldızı için 25-30 milyon Euro masada. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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Takvim'de yer alan haberin detayında ise Semih Kılıçsoy'un transferinin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.
18'lik yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Genç yıldız, Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol atarken 2 de asist katkısı yaptı.
Siyah-Beyazlı yönetim, gelecek tekliflere göre oyuncunun geleceğini şekillendirecek. Cazip bir teklif gelmezse oyuncu, Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek.
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