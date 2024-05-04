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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'un yaz transfer dönemine damga vurması bekleniyor. Siyah beyazlıların genç yıldızı için 25-30 milyon Euro masada. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'dan birçok kulübün listesine giren Semih Kılıçsoy ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

İngiliz basını, Beşiktaş'ın genç yıldızının dev kulüplerin transfer markajından kurtulamadığını yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

Söz konusu haberde, Ada'dan Arsenal, Tottenham ve West Ham United'ın göz hapsinde olan Kılıçsoy'a İspanya'dan Atletico Madrid ile Sevilla, Almanya'dan da Borussia Dortmund ve Leipzig'in ilgi gösterdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

Takvim'de yer alan haberin detayında ise Semih Kılıçsoy'un transferinin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

18'lik yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Genç yıldız, Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol atarken 2 de asist katkısı yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması! 30 milyon Euro...

Siyah-Beyazlı yönetim, gelecek tekliflere göre oyuncunun geleceğini şekillendirecek. Cazip bir teklif gelmezse oyuncu, Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek.

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