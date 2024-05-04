GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!
Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Sağ bek transferi için düğmeye basan sarı kırmızılıların scout ekibi Fransa'dan sürpriz bir isme kancayı taktı. İşte Cimbom'dan yeni sezonun ilk hamlesi... | GS SPOR HABERLERİ
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Gelecek sezon ilk transferini sağ beke yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor.
Sacha Boey profilinde bir oyuncu isteyen G.Saray, bu ismi yine Fransa'da buldu.
Lyon forması giyen Sael Kumbedi, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.
Scout ekibinin bir süredir takipte olduğu Kumbedi'ye teknik heyetten de onay çıkarken; Lyon'la temasların başladığı öğrenildi.
Le Havre altyapısında yetişen genç oyuncu, 2022 Ağustos'ta 1 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.
Fransız ekibinde toplam 42 maça çıkarken 5 asist yaptı.
9 milyon euro'luk piyasa değeri olan Kumbedi'nin kontratı ise 2027'de sona erecek.
Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 17 maçta 3 asist yaptı.
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