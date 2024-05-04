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GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Sağ bek transferi için düğmeye basan sarı kırmızılıların scout ekibi Fransa'dan sürpriz bir isme kancayı taktı. İşte Cimbom'dan yeni sezonun ilk hamlesi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

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GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı kırmızılılar taraftarı mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Gelecek sezon ilk transferini sağ beke yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Sacha Boey profilinde bir oyuncu isteyen G.Saray, bu ismi yine Fransa'da buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Lyon forması giyen Sael Kumbedi, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Scout ekibinin bir süredir takipte olduğu Kumbedi'ye teknik heyetten de onay çıkarken; Lyon'la temasların başladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Le Havre altyapısında yetişen genç oyuncu, 2022 Ağustos'ta 1 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yeni sezonun ilk transferi Sael Kumbedi!

Fransız ekibinde toplam 42 maça çıkarken 5 asist yaptı.

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