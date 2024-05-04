TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan ve satın alma opsiyonu olan Zaniolo konusunda İngiliz ekibi kararını verdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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tuttomercatoweb'in haberine göre Aston Villa, beklentilerin altında kalan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacak.
İŞTE O HABER:
Haberde, kiralık olarak kadroya katılan Zaniolo'nun, performansıyla Aston Villa Teknik Direktörü Monchi'den geçer not alamadığı vurgulanırken, Zaniolo'nun yaz aylarında Galatasaray'a döneceği aktarıldı.
İtalyan futbolcu, Premier Lig ekibi Aston Villa'da 39 maçta forma giydi.
Nicolo Zaniolo, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.
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