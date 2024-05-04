Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan ve satın alma opsiyonu olan Zaniolo konusunda İngiliz ekibi kararını verdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:27
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TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

2022 - 2023 sezonu ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir performans sergilemişti.

TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

Galatasaray'da 11 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergileyen İtalyan futbolcu, 2023 yazında 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

Fakat Aston Villa'da beklentilerin bir hayli altında kalan 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde istediği performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

tuttomercatoweb'in haberine göre Aston Villa, beklentilerin altında kalan Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacak.

TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

İŞTE O HABER:

TRANSFER HABERİ | Aston Villa kararını verdi! Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi...

Haberde, kiralık olarak kadroya katılan Zaniolo'nun, performansıyla Aston Villa Teknik Direktörü Monchi'den geçer not alamadığı vurgulanırken, Zaniolo'nun yaz aylarında Galatasaray'a döneceği aktarıldı.

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